Julieta Venegas presenta su show "Íntimo" en Montevideo

"Estoy en un proceso de búsqueda con nuevas canciones, con otras que me gustan de artistas que admiro, clásicas y nuevas, y mías que he grabado también y esto me gusta poder compartirlo en espacios especiales, en donde tanto quienes asisten, como yo, podemos soltar expectativas, escuchar y disfrutar la experiencia de la canción en su forma esencial. La música es un proceso misterioso, y me gusta poder compartir mi búsqueda personal y experimentación", expresó la cantante a través de un comunicado.

"Hace ya algunos meses que vengo buscando tocar en este formato chico, en donde sienta más el encuentro con la gente que viene a los shows. Me gusta que cada show es especial y distinto, porque no hay algo establecido, estoy escribiendo canciones desde hace algunos meses, de momento tengo más ganas de tocarlas en vivo que de grabarlas, para poder probarlas en distintos instrumentos, y variar un poco la estructura y hasta los arreglos. Es un proceso también de conectar con las canciones para mí. Estoy muy feliz de conocer nuevas ciudades en Uruguay, y de cantar para la gente en el interior. Lo importante es hacer una noche hermosa, con ese punto de encuentro maravilloso que es la música".

Sábado 7 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Solís. Entradas en venta en Tickantel.