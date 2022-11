Juliana eliminada, la pelea con Maxi y una separación: el fin de semana en la casa de Gran Hermano

“Gracias por todo. Me llevo lo mejor de cada uno más allá de las diferencias. Rómpanla y nos vamos a juntar para ir a la Bresh”, dijo “Tini” antes de irse (justo en la previa de su cumpleaños).

Pero eso no fue todo lo que sucedió en la casa este fin de semana. Primero, porque Maxi, pareja de “Tini” dentro de Gran Hermano, le hizo saber su angustia por la posible eliminación y se pelearon.

“Vos a mí no me hacés sentir bien", le dijo Maxi a Juliana, que respondió indicando que "era horrible lo que le estaba diciendo". "Me hacés sentir insignificante", fue la acusación de Juliana a Maxi, para que luego este señale que es justamente lo contrario, dado que se sentía mal porque ella podía irse de la casa.

Pero no fue la única situación de crisis, porque Daniela y Thiago -que hace nada se dieron su primer beso- se separaron. O al menos se distanciaron. “Siento que la cag... ya, que se fue todo a la mier... mal, ya no hay vuelta atrás", sostuvo la modelo en su charla con el cartonero.

Thiago la había encarado a Daniela para hablar de las cosas que le molestaban. "Me siento cómodo estando los dos solos, pero cuando estoy al frente de mucha gente o algo de eso, no demuestro mucho porque no me siento cómodo y no soy así", analizó el joven que previamente había expresado su disconformidad con el constante avance de la morocha hacia él.

Además, ambos llegaron a la conclusión de que "son muy distintos", y si bien Thiago puso sobre la mesa la oferta de continuar de a poco y sin apurar las cosas, terminaron cortando.