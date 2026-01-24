Luis Suárez cumple 39 años este sábado y son varios los mensajes que ha recibido, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que lo presenta como Leyenda Celeste, hasta Nacional, Gremio o el Inter Miami, su actual club.
Jugador leyenda de Uruguay y máximo goleador de la Celeste; Luis Suárez cumplió 39 años
Luis Suárez, Leyenda Celeste de la AUF, cumplió 39 años el sábado 24 de enero. Máximo goleador con Uruguay: 69 en 143 partidos jugados.
“El pistolero”, o “Salta”, como le dicen amigos de toda la vida, nació el 24 de enero de 1987 en Salto.
Es el máximo goleador histórico de la Selección Uruguaya con 69 goles en 143 partidos con la Celeste.
Facundo Torres, exPeñarol, es nuevo jugador del Austin FC
Campeón de América en 2011 y figura clave del cuarto puesto de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010..
"Lucho" jugó cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
En el apogeo de su carrera fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo.
Así lo saludó la AUF
Así lo hizo Nacional
Así el Inter Miami
Y así Gremio, entre otros
