RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS

Juez federal de EE.UU. suspende resolución de Trump que restringe visa a estudiantes y periodistas extranjeros

Una coalición de sindicatos que representan a universidades, profesores y periodistas había presentado una demanda impugnando las restricciones de visado.

JUSTICIA-ESTADOS-UNIDOS

Un juez federal de Estados Unidos aplazó la aplicación de una política del gobierno de Donald Trump que impondría límites más estrictos al tiempo que los estudiantes y periodistas extranjeros pueden estudiar o trabajar en el país.

La orden de suspensión preliminar del juez se dictó un día antes de que las nuevas normas de visado del departamento de Seguridad Nacional entraran en vigor.

Con las nuevas normas propuestas, los extranjeros con visado de estudiante serían admitidos por un máximo de cuatro años, tras lo cual tendrían que solicitar una prórroga. Hasta ahora, a los estudiantes internacionales se les permitía permanecer durante toda la duración de sus estudios.

La Tierra vista desde el espacio. Foto: Envato. 
Seguí leyendo

Estados Unidos anunció que tiene armas en el espacio y de inmediato respondieron desde China y Rusia

Los periodistas extranjeros, por su parte, verían sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrían solicitar renovaciones por períodos idénticos.

Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días.

Una coalición de sindicatos que representan a universidades, profesores y periodistas había presentado una demanda impugnando las restricciones de visado.

Ahora el juez dejó en suspenso, por el momento, la aplicación de las nuevas normas y fijó una audiencia para el 2 de octubre.

El magistrado señaló que, según las nuevas normas, las denegaciones de prórrogas de visado por parte del gobierno serían "totalmente discrecionales e inapelables".

Agregó que se podrían "interrumpir las actividades académicas, de investigación o de enseñanza de cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense sin motivo alguno o por cualquier motivo", según el juez.

Temas de la nota

Lo más visto

video
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
ESTE DOMINGO

Hombre de 32 años detenido por violencia doméstica en La Teja; patrullero pasó por el lugar cuando forcejeaba con su pareja
videos

Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
EN TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi recibió a dos niños que le plantearon las "reglas" que pondrían si ellos fuesen presidentes

Te puede interesar

Intento de femicidio en Facultad de Medicina: realizaron la audiencia de control de detención del joven arrestado
ANTE LA JUSTICIA

Intento de femicidio en Facultad de Medicina: realizaron la audiencia de control de detención del joven arrestado
Foto: Miguel Chagas, Subrayado. Imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del 2 de setiembre de 2026.
caso caranchos

Ocho policías condenados por el caso Caranchos: recibieron penas de hasta dos años de prisión
Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico
PROGRESO

Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico

Dejá tu comentario