Juez federal de EE.UU. suspende resolución de Trump que restringe visa a estudiantes y periodistas extranjeros

Un juez federal de Estados Unidos aplazó la aplicación de una política del gobierno de Donald Trump que impondría límites más estrictos al tiempo que los estudiantes y periodistas extranjeros pueden estudiar o trabajar en el país.

La orden de suspensión preliminar del juez se dictó un día antes de que las nuevas normas de visado del departamento de Seguridad Nacional entraran en vigor.

Con las nuevas normas propuestas, los extranjeros con visado de estudiante serían admitidos por un máximo de cuatro años, tras lo cual tendrían que solicitar una prórroga. Hasta ahora, a los estudiantes internacionales se les permitía permanecer durante toda la duración de sus estudios.

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Los periodistas extranjeros, por su parte, verían sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrían solicitar renovaciones por períodos idénticos.

Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días.

Una coalición de sindicatos que representan a universidades, profesores y periodistas había presentado una demanda impugnando las restricciones de visado.

Ahora el juez dejó en suspenso, por el momento, la aplicación de las nuevas normas y fijó una audiencia para el 2 de octubre.

El magistrado señaló que, según las nuevas normas, las denegaciones de prórrogas de visado por parte del gobierno serían "totalmente discrecionales e inapelables".

Agregó que se podrían "interrumpir las actividades académicas, de investigación o de enseñanza de cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense sin motivo alguno o por cualquier motivo", según el juez.