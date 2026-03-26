Nubel Cisneros prevé tiempo estable este jueves y viernes, pero el fin de semana desmejora por el sur, con tiempo inestable y lluvias.
Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
Nubel Cisneros prevé tiempo estable este jueves y viernes, pero el fin de semana desmejora por el sur, con tiempo inestable y lluvias.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará cálida a ligeramente calurosa con buena presencia de Sol.
El viernes se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el suroeste.
Tiempo estable hasta el viernes, sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros
El sábado comienza fresco a templado con cielo algo a parcialmente nublado. La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando la zona costera.
Jueves 26
Zona Norte: máxima 31º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º
Viernes 27
Zona Norte: máxima 32º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 20º
Sábado 28
Zona Norte: máxima 34º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 22º
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