Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este jueves y viernes, pero el fin de semana desmejora por el sur, con tiempo inestable y lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará cálida a ligeramente calurosa con buena presencia de Sol.

El viernes se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el suroeste.

El sábado comienza fresco a templado con cielo algo a parcialmente nublado. La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando la zona costera. Jueves 26 Zona Norte: máxima 31º y mínima 16º Zona Sur: máxima 28º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º Viernes 27 Zona Norte: máxima 32º y mínima 20º Zona Sur: máxima 28º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 20º Sábado 28 Zona Norte: máxima 34º y mínima 20º Zona Sur: máxima 30º y mínima 20º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 22º

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