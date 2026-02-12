Jueves templado con lluvias aisladas en el norte y tarde cálida: mirá el pronóstico

Este jueves 12 de febrero la mañana comenzó templada con aumento de nubosidad, inestabilizándose por el norte con lluvias y tormentas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará cálida y húmeda, con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas en las fronteras noreste y este.

Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 32 °C en el norte y oeste, mientras que en el sur y el este alcanzarán los 29 °C.

En el sur la mínima será de 18 °C, al igual que en el norte, este y oeste, mientras que en el área metropolitana descenderá a 20 °C. NORTE:

MÁX.: 32 °C

MÍN.: 18 °C SUR:

MÁX.: 29 °C

MÍN.: 18 °C ESTE:

MÁX.: 29 °C

MÍN.: 18 °C OESTE:

MÁX.: 32 °C

MÍN.: 18 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 27 °C

MÍN.: 20 °C Para el viernes, Cisneros prevé una mañana fresca a templada aun con restos de nubosidad en la zona norte, lo que mantendrá inestable la zona fronteriza en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, manteniéndose fresco en la noche.

Temas de la nota pronóstico

Nubel Cisneros