Este jueves 12 de febrero la mañana comenzó templada con aumento de nubosidad, inestabilizándose por el norte con lluvias y tormentas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Jueves templado con lluvias aisladas en el norte y tarde cálida: mirá el pronóstico
Durante la madrugada hubo tormenta con lluvia y granizo en varias zonas del país. La tarde será cálida y húmeda con cielo parcialmente nublado. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que la tarde continuará cálida y húmeda, con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas en las fronteras noreste y este.
Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 32 °C en el norte y oeste, mientras que en el sur y el este alcanzarán los 29 °C.
En el sur la mínima será de 18 °C, al igual que en el norte, este y oeste, mientras que en el área metropolitana descenderá a 20 °C.
NORTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C
SUR:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 18 °C
ESTE:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 18 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 27 °C
MÍN.: 20 °C
Para el viernes, Cisneros prevé una mañana fresca a templada aun con restos de nubosidad en la zona norte, lo que mantendrá inestable la zona fronteriza en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, manteniéndose fresco en la noche.
