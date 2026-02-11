RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Calor generalizado y tarde inestable en el norte este miércoles: mirá el pronóstico

La tarde será calurosa con incremento de nubosidad en la frontera norte. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado. Bulevar Artigas, Montevideo.

Este miércoles 11 de febrero la mañana comenzó templada a cálida con cielo algo nublado, observándose algunas neblinas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará calurosa con aumento de nubosidad hacia el mediodía en la frontera norte, inestabilizando la zona con probables lluvias aisladas.

Las temperaturas máximas se ubicarán en el entorno de los 34 °C en el norte y el oeste, mientras que en el sur llegarán a los 32 °C.

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.
En el sur las mínimas descenderán a 16 °C, en tanto que en el resto del país oscilarán entre 14 °C y 18 °C.

NORTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

SUR:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 16 °C

ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 14 °C

OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 16 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 18 °C

Para el jueves, Cisneros prevé una mañana templada con aumento de nubosidad, inestabilizándose por el norte con lluvias y tormentas aisladas. La tarde continuará cálida y húmeda con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera noreste.

