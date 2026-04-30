EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves de frío a fresco e incluso cálido, el viernes desmejora con lluvias en el norte

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, de frío a fresco de mañana y tarde templada. El viernes 1 de mayo desmejora con lluvias aisladas en el norte. El sábado cae la temperatura. El detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El viernes comienza frío a fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará templada a cálida con nubosidad variable, inestabilizándose las fronteras norte y noreste lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El sábado tendremos un inicio de jornada fresca y ventosa con restos de nubosidad en la frontera noreste lo que mantendrá inestable la zona en las primeras horas. La tarde continuará fresca y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Jueves 30

Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Meteorología: máxima 21º y mínima 16º

Viernes 1 de mayo

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Meteorología: máxima 21º y mínima 16º

Sábado 2

Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 6º

Zona Meteorología: máxima 16º y mínima 8º

