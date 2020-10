Juegan Nacional y Alianza Lima en el Gran Parque Central

El encuentro entre el equipo uruguayo (ya clasificado, con 12 puntos) y el peruano que va último en el grupo con solo una unidad se jugará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez.

El visitante estará atento a lo que suceda en el otro partido del grupo, entre el también clasificado Racing (12) y Estudiantes de Mérida (4), en Buenos Aires.

Debut de DT

Nacional, el primer equipo en asegurarse un lugar en los octavos de Libertadores, acaba de cambiar de entrenador, que debutará en el torneo continental.

El tricolor estrenó el fin de semana a Jorge Giordano como director técnico interino, tras el cese de Gustavo Munúa luego de perder el miércoles la final del torneo Apertura uruguayo contra el modesto Rentistas.

Giordano, que se desempeñaba como secretario técnico del club, debutó con triunfo el domingo, cuando el 'Bolso' se impuso 1-0 frente a Fénix en la primera fecha del torneo Intermedio.

"Me sorprendió que me hayan elegido a mí, no se me pasaba por la cabeza. Pero precisaban que el funcionario que estaba en la secretaría técnica tomara la conducción del equipo por mi cercanía con el plantel", dijo poco después de ser nombrado el DT, antes de su estreno en la Libertadores.

Por el tercer lugar

Alianza Lima apenas ha cosechado un punto en el torneo continental, gracias a un empate de visitante frente a Estudiantes de Mérida. Perdió los otros cuatro encuentros de fase de grupos.

Ahora, ya sin posibilidades de clasificar a octavos de Libertadores, el equipo dirigido por Mario Salas solo puede aspirar a un tercer lugar que le asegure una participación en la Copa Sudamericana.

Para esto, deberá ganar y esperar por que Racing supere a Estudiantes en Buenos Aires, aguardando además una diferencia de goles a favor.