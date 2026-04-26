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FÚTBOL URUGUAYO

Juegan este domingo Wanderers y Peñarol en el estadio Centenario, por la fecha 13 del Torneo Apertura

Los equipos se enfrentan desde las 19:00 horas. El árbitro es Leodán González Cabrera.

Foto: FocoUy. Estadio Centenario, Montevideo.

Foto: FocoUy. Estadio Centenario, Montevideo.

Wanderers juega de local contra Peñarol este domingo, en el estadio Centenario.

El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, está pautado para las 19:00 horas.

Leodán González Cabrera es el árbitro principal de este domingo.

Foto: FocoUy. Diego Aguirre e Ignacio Ruglio, Peñarol.
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Los convocados:

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