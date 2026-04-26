Wanderers juega de local contra Peñarol este domingo, en el estadio Centenario.
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Juegan este domingo Wanderers y Peñarol en el estadio Centenario, por la fecha 13 del Torneo Apertura
Los equipos se enfrentan desde las 19:00 horas. El árbitro es Leodán González Cabrera.
El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, está pautado para las 19:00 horas.
Leodán González Cabrera es el árbitro principal de este domingo.
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