Condenaron a seis meses de libertad a prueba a un hombre de 54 años que acosaba sexualmente a un adolescente a través de Facebook.
Hombre de 54 años condenado a libertad a prueba por acosar sexualmente a un adolescente en Facebook
La víctima hizo la denuncia en enero de 2025. La investigación y el análisis de la información comprobó el hecho y lo condenaron.
La Jefatura de Policía de Canelones informó que el hecho fue denunciado en primera instancia en Seccional de Pando, en enero de 2025. Allí, la víctima, acompañada por sus padres, relató que había "recibido mensajes y contenido sexual explícito" por parte de este hombre.
La investigación y el análisis de la información permitió la condena del hombre como autor penalmente responsable de un delito de ciberacoso sexual o grooming.
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