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FECHA 9

Juegan el primer tiempo Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo

El partido es por la novena fecha del torneo Apertura. En los encuentros anteriores, Peñarol le ganó a Racing en el Clausura 2025 y perdió ante este equipo en el Apertura de ese año.

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Peñarol VS. Racing están en la previa para la fecha 9 del Torneo Apertura. El partido comienza a las 19:30 horas en el Campeón del Siglo.

En el partido anterior entre estos equipos, el aurinegro se llevó los puntos con un 4 a 1. Sin embargo, en el Apertura de 2025 fueron para Racing, con un 2 a 0.

Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni, Matías Arezo son el equipo inicial de Diego Aguirre.

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En el equipo de Christian Chambian jugaron Federico Varese, Guillermo Cotugno, Ignacio Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo, Erik De Los Santos, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Alex Vazquez, Tomás Habib y Sebastián Da Silva.

Seguí el partido acá:

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Los convocados de Peñarol:

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Los convocados de Racing:

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