Juegan el primer tiempo Peñarol y Racing en el Campeón del Siglo

Peñarol VS. Racing están en la previa para la fecha 9 del Torneo Apertura. El partido comienza a las 19:30 horas en el Campeón del Siglo.

En el partido anterior entre estos equipos, el aurinegro se llevó los puntos con un 4 a 1. Sin embargo, en el Apertura de 2025 fueron para Racing, con un 2 a 0.

Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni, Matías Arezo son el equipo inicial de Diego Aguirre.

En el equipo de Christian Chambian jugaron Federico Varese, Guillermo Cotugno, Ignacio Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo, Erik De Los Santos, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Alex Vazquez, Tomás Habib y Sebastián Da Silva. Seguí el partido acá: Embed Los convocados de Peñarol: image Los convocados de Racing: image

Temas de la nota Peñarol

Racing