"A todas las familias les he recomendado que no vayan": la advertencia del presidente de Peñarol por viajes a Brasil por Libertadores

Peñarol está redactando una carta dirigida a sus hinchas en la que detallará aspectos de la legislación brasileña, penas por distintos delitos y cuidados a tener durante los viajes por Copa Libertadores , según informó el presidente del club, Ignacio Ruglio .

El documento es elaborado por el abogado Rodrigo Rey e incluirá una “parte legal en la que explica el nivel de penas en Brasil por algunas cosas”, indicó Ruglio en el programa Punto penal de Canal 10. “Que cada cual tome su decisión pero que sí sepa la gente que no es un destino para hacer turismo cuando se juega Copa Libertadores”, agregó.

“A todas las familias que me han escrito les he recomendado que no vayan, que dejen que viaje la hinchada. Brasil si se puede evitar ir, mejor. Que deje que viaje la hinchada de Peñarol nomás, que a veces están acostumbrados a otro tipo de cosas, que no es un viaje de turismo para familias la Copa Libertadores. Ciudades como San Pablo y Río de Janeiro tienden a ser muy peligrosas”, expresó.

Seguí leyendo Con goles de Darias y Arezo, Peñarol derrotó a Boston River en Florida y es líder con 19 puntos

Sobre el comportamiento de la barra, dijo: “La barra es una barra de fútbol, saben lo que tienen que hacer y lo que no. Es gente grande. Saben que no van a un viaje de turismo”.

Peñarol integra el Grupo E de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Corinthians. Será un partido en Brasil y otro en Montevideo. Los dichos de Ruglio ocurren tras los últimos viajes de hinchas a ese país, donde ocurrieron incidentes con la policía e incluso hubo uruguayos en prisión o llevados a comisarías durante toda una noche.