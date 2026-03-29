RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO APERTURA

Racing le ganó 2 a 1 a Peñarol en la novena fecha en el Campeón del Siglo

Los goles fueron de Yuri Oyarzo y Alex Vázquez para Racing y de Maxi Olivera para Peñarol.

Racing festeja gol ante Peñarol. Foto: AFP

Racing festeja gol ante Peñarol. Foto: AFP

Peñarol VS Racing. Foto: Foco UY

Peñarol VS Racing. Foto: Foco UY

estadio-campeon-del-siglo-clasico-solo-publico-loca

Racing le ganó a Peñarol en el partido de este domingo en el Campeón del Siglo. Los equipos se encontraron en la 9ª fecha del Torneo Apertura.

Fue Yuri Oyarzo quien anotó para su equipo a los 42 minutos. Con ese resultado 0-1 se fueron al entretiempo. Ya en el arranque del complemento, Alex Vázquez marcó el segundo gol y amplió la diferencia.

En los descuentos del segundo tiempo, fue Maxi Olivera quien achicó la diferencia para su equipo a los 47 minutos.

a todas las familias les he recomendado que no vayan: la advertencia del presidente de penarol por viajes a brasil por libertadores
Seguí leyendo

"A todas las familias les he recomendado que no vayan": la advertencia del presidente de Peñarol por viajes a Brasil por Libertadores

Hubo tarjeta roja para Mauricio Lemos por doble amarilla y Peñarol jugó los últimos tres minutos con uno menos.

Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni, Matías Arezo fue el equipo inicial de Diego Aguirre.

En el equipo de Christian Chambian jugaron Federico Varese, Guillermo Cotugno, Ignacio Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo, Erik De Los Santos, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Alex Vazquez, Tomás Habib y Sebastián Da Silva.

Embed

Los convocados de Peñarol:

image

Los convocados de Racing:

image

Temas de la nota

Lo más visto

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
Diluvia en varios departamentos

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
LLUVIAS ABUNDANTES

Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
CANELONES

Internaron al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a menores
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
bolivianos detenidos

Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa

Te puede interesar

Acumulados superiores a 120 milímetros en algunas zonas de Montevideo por las intensas lluvias video
CERRO FUE LA ZONA MÁS AFECTADA

Acumulados superiores a 120 milímetros en algunas zonas de Montevideo por las intensas lluvias
Foto: Gendarmería, Argentina.
bolivianos detenidos

Dos camiones con precursor químico salieron de Fray Bentos rumbo a Bolivia y fueron incautados en Argentina con documentación falsa
Racing festeja gol ante Peñarol. Foto: AFP
TORNEO APERTURA

Racing le ganó 2 a 1 a Peñarol en la novena fecha en el Campeón del Siglo

Dejá tu comentario