Racing le ganó 2 a 1 a Peñarol en la novena fecha en el Campeón del Siglo

Racing le ganó a Peñarol en el partido de este domingo en el Campeón del Siglo. Los equipos se encontraron en la 9ª fecha del Torneo Apertura.

Fue Yuri Oyarzo quien anotó para su equipo a los 42 minutos. Con ese resultado 0-1 se fueron al entretiempo. Ya en el arranque del complemento, Alex Vázquez marcó el segundo gol y amplió la diferencia.

En los descuentos del segundo tiempo, fue Maxi Olivera quien achicó la diferencia para su equipo a los 47 minutos.

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Hubo tarjeta roja para Mauricio Lemos por doble amarilla y Peñarol jugó los últimos tres minutos con uno menos.

Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni, Matías Arezo fue el equipo inicial de Diego Aguirre.

En el equipo de Christian Chambian jugaron Federico Varese, Guillermo Cotugno, Ignacio Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo, Erik De Los Santos, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Alex Vazquez, Tomás Habib y Sebastián Da Silva.

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Los convocados de Peñarol:

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Los convocados de Racing: