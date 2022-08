Juan Sartori presenta recurso de inconstitucionalidad por declaración jurada de su esposa

"No constituye falta alguna imputable al Senador Sartori la omisión de su cónyuge de presentar declaración jurada ante JUTEP", según lo expresado por los abogados constitucionalistas, Martín Risso y Carlos Delpiazzo, informó el senador. A lo que se agrega: "La norma legal que impone la obligación a cónyuges y concubinos no sólo es una disposición sin sanción sino que peca de inconstitucionalidad".

https://twitter.com/JuanSartoriUY/status/1557416761066196992 Interpondré el recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ. Los informes de Risso y Delpiazzo, eminencias en derecho constitucional, son categóricos: "no constituye falta alguna imputable al Senador Sartori la omisión de su cónyuge de presentar declaración jurada ante JUTEP". — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) August 10, 2022

El suplente del senador en la bancada del Partido Nacional, Juan Straneo, categorizó de “concepto diabólico” la situación a la que se enfrenta Sartor y en diálogo con Subrayado explicó: “Quienes estamos en el sistema político a veces, cuando nos exige algo un organismo del Estado, lo cumplimos más que cuestionarlo o preguntar por qué, vamos y lo cumplimos y ya está. Pero en este caso, cuando Sartori se ve en la imposibilidad de exigirle a su esposa que firme su declaración jurada, cuando no es la persona involucrada, cuando no es la funcionaria pública, cuando no tiene la residencia en Uruguay, complejiza una situación que no podemos resolver. Entonces ante la imposibilidad de poder resolver esa situación legal que le imponen al senador, pero que es de un tercero, evidentemente se transformaría en un concepto diabólico”.