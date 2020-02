Juan Miguel Petit reclama una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios

"Cuando fue el incendio, muchos arriesgando su propia integridad, pudieron abrir las puertas que estaban cerradas con candado y rescataron una cantidad de gente", comenzó diciendo en declaraciones al programa Arriba Gente de Canal 10.

El miércoles en Santiago Vázquez se dieron tres episodios de violencia distintos y un incendio que terminó con tres reclusos muertos.

"Creo que es necesario contar con una Fiscalía especializada en lo penitenciario.Creo que estas áreas, donde hay homicidios y muchas veces también hay amenazas, chantajes, lesiones graves que nos se investigan del todo. La cárcel no puede ser un lugar de impunidad. No puede ser fácil matar a alguien dentro de la cárcel, es una recomendación que hemos hecho hace casi ya dos años. Lo he hablado con la Fiscalía, el fiscal me dijo que le parecía totalmente pertinente pero que le faltaban reclusos".

Además señaló que "estamos ante un problema enorme; el problema carcelario es un problemón y tiene muchas décadas de acumulación".

"¿Cómo se evita? Hay que trabajar donde la convivencia es muy mala, donde se condensa la violencia social".

"Hay un sector que ha mejorado mucho, otro que ha mejorado algo pero sigue con problemas y otro sector que sigue muy mal. La reforma penitenciaria ha dejado resultados pero hay que seguir trabajando. Hay que entender que este es un problema de fondo, un problema social, que refleja lo que pasa en la sociedad".

"Los delitos que nos golpean, la crónica roja de todos los días está alimentada por personas que pasaron por las cárceles y no pudieron rehabilitarse. Hay que invertir allí", concluyó.