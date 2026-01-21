Juan Carlos, el delfín neonato que se recupera tras ser rescatado en Rocha con varias lesiones: "Es un hito"

Un delfín fue rescatado en Rocha y cuidado por el Centro de Estabilización de Pequeños Cetáceos, la organización Renacer y Prefectura, se recupera y será trasladado a Brasil.

Natasha Eliopulos, profesora del Núcleo de Medicina de la Conservación en la Facultad de Veterinaria, contó que decidieron ponerle Juan Carlos en homenaje a un pescador de Rocha que fue quien "ayudó en muchos de los rescates".

De la especie franciscana, Juan Carlos, suele habitar las costas de Rocha, "es endémico de nuestra zona", lo que hace que interaccione "mucho con nosotros".

"Cuando la fauna silvestre interacciona con los humanos, siempre hay algún problemita. El problema de esta especie es que las artes de pesca que usamos para capturar nuestro alimento atrapa a los ejemplares y los ahoga. Porque los delfines respiran, porque tienen pulmones, son mamíferos, al igual que nosotros. Entonces, en este caso puntual, en la temporada de parición, desde octubre a febrero, más o menos, las hembras, con sus crías, quedan atrapadas en las redes y sus neonatos, quedan a la deriva", explicó. La hipótesis es que la madre de Juan Carlos murió de esa forma, el neonato quedó a la deriva y además una embarcación lo chocó.

"Tuvo dos grandes problemas, uno perder a su mamá que es esencial en el primer año de vida, y además colisionar con una embarcación. Ahí fue cuando nos dieron aviso desde la Prefectura, desde la Sociedad Civil y desde la ONG Renace y fuimos a buscarlo", detalló.

La veterinaria María Emilia Rossini explicó que este delfín es un ejemplo de que no necesitan estar en la arena para requerir ayuda. "Estaba en un puerto, no tenía acceso a una playa, pero si tuviera una playa hubiera varado", afirmó. "Sobrevivió a un traumatismo craneoencefálico con pérdida de un ojo. No fue poca cosa. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el desafío de la rehabilitación de neonatos y este paciente, es un hito en lo que es la conservación de esta especie. Demuestra que realmente se puede", señaló.

Juan Carlos será trasladado a Brasil para continuar con su rehabilitación. Antes, estuvo en Montevideo.

Uruguay realizó en este caso la primera tomografía de un animal vivo de crías franciscanas. "Eso no se hizo en ninguna parte del mundo, es un hito que se cumplió en Facultad de Veterinaria y nos da un gran orgullo", aseguró Eliopulos.

"Él cumplió la primera etapa en nuestro país, que es la de estabilización. Está hace más de 45 días en rehabilitación, en un proceso que es 24/7, cada 40 minutos hay que darle su alimentación. Tuvimos apoyo también de gente del exterior. Ahora se va a la Universidad Federal de Río Grande, donde funciona otro centro de rehabilitación, que tiene mayores instalaciones y más indumentaria y características como para cumplir la segunda etapa de su regreso a la naturaleza. Porque el fin de Juan Carlos es sí o sí volver a la naturaleza", explicó.

Aclaró que la etapa de aproximación hacia el humano debe luego revertirse para que "siga siendo un animal silvestre".

Viajará a Brasil porque el proceso hasta su reinserción llevará unos dos o tres años, y las instalaciones propicias están en ese país. "Gracias a este trabajo colectivo con estos países es que hoy podemos darle una segunda oportunidad real", sostuvo Marisol Barenche, médica veterinaria.

Con la creación del Centro de Estabilización de Pequeños Cetáceos dentro de la Facultad de Veterinaria, y el apoyo de docentes y estudiantes se han podido rescatar 5 pequeños cetáceos.