En la mañana de este sábado un motociclista de 20 años circulaba por la ruta 9, y a la altura del km 223 murió luego de caer solo al pavimento.
Joven murió en ruta 9 luego de caerse de la moto al pavimento
El hombre circulaba con casco y se cree que puede haber cambiado de senda e impactado contra un guarda raíl.
En la escena se encontró un casco protector.
El hombre fue asistido en el lugar pero no sobrevivió y no hay testigos del hecho.
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Se cree que el motociclista podría haber cambiado de senda e impactado contra un guarda raíl pero aún se investiga.
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