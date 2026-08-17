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PÉREZ CASTELLANOS

Joven denunció que al grito de "policía" cinco delincuentes coparon su vivienda y lo encerraron en el baño

Cuando se fueron los ladrones, la víctima pudo salir y llamar a su familia. El caso fue denunciado ante la seccional 13ª. Otra vivienda del mismo complejo también fue copada.

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Un joven de 18 años denunció que fue víctima de un copamiento en su casa en el barrio Pérez Castellanos. El hecho ocurrió antes del mediodía en un complejo de viviendas.

La víctima estaba en su casa cuando cinco delincuentes patearon la puerta e irrumpieron armados en su domicilio al grito de "policía". El joven fue apuntado y encerrado en el baño, y los ladrones se robaron varios objetos de la vivienda.

Cuando se fueron los delincuentes, el joven pudo salir y llamar a su familia. El caso fue denunciado ante la seccional 13ª y personal de grupo PADO trabajó en el lugar. En el caso, no actuó Policía Científica, porque a simple visto los efectivos no visualizaron huellas dactilares que pudieran identificar a los rapiñeros.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Pérez Castellanos, Montevideo.
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Los delincuentes robaron en ese y en otro apartamento del complejo. Familiares denunciaron que llamaron varias veces a la Policía para denunciar el hecho.

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