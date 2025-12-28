Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones

Un joven de 20 años resultó con politraumatismo grave tras un siniestro de tránsito en la ruta 11, en Canelones.

La víctima iba en moto y chocó por alcance contra un auto que estaba detenido afuera de la ruta, a la altura del kilómetro 144,6.

El hecho se registró sobre las 7:00 de la mañana de este domingo.

El joven fue trasladado a Pando. En el auto estaba el conductor de 77 años y otros dos ocupantes, todos ilesos. Se le realizó espirometría y resultó negativo para alcohol.

