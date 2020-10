Joven de 19 años formalizado por desacato por incumplir la cuarentena

El sábado 15 de agosto, llegó de viaje desde Estados Unidos con escala en Brasil, fue hisopado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y al día siguiente, le notificaron que había dado positivo a coronavirus.

El joven, identificado por las iniciales H.L.B.Y., llegó a la ciudad de Dolores el domingo 16 de agosto de mañana, donde varios de sus familiares lo fueron a visitar porque hacía varios meses que no lo veían.

La fiscal María Virginia Sigona dijo que la familia se reunió cuando el joven debió permanecer aislado, poniendo en juego la salud de la población. “Cuarentena quiere decir aislamiento y no tiene que ver si sale o no de su casa, él debió permanecer aislado y eso no ocurrió, recibió a varias personas”, dijo Sigona a Agesor.

La abogada del imputado afirmó durante la audiencia que el joven se trasladó desde el aeropuerto hasta Dolores en un auto particular y negó que haya salido de su casa. Aseguró que cuando el joven fue notificado, el domingo de noche, que era Covid-19 positivo, toda la familia se retiró de la casa y entró en cuarentena. Por este caso, fueron hisopadas unas 25 personas; todos con resultado negativo.

El juez Dany Atahides le imputó un delito desacato, entendiendo que incumplió con la notificación del Ministerio de Salud Pública, la cuarentena y las medidas sanitarias, participando en una reunión familiar. Se dispusieron medidas cautelares como fijación de domicilio y la obligación de concurrir a la comisaría de su domicilio cada 15 días durante un plazo de 60 días. La defensa apeló el fallo.

El caso fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública.