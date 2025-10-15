RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVA HELVECIA

Joven de 19 años está grave tras chocar su moto con la de un policía durante una persecución en Colonia

El motociclista habría huido de un control policial y a partir de ese momento se generó una persecución en la que participaron una moto y un patrullero.

accidente-colonia-nueva-helvecia-choque-motos

Un joven de 19 años está en estado grave tras chocar la moto que conducía con una moto de la Policía durante una persecución por el centro de la ciudad de Nueva Helvecia en Colonia.

El siniestro de tránsito grave se registró en la madrugada del sábado en el cruce de las calles 18 de Julio y Guillermo Greising.

De acuerdo a la información extraoficial del caso a la que accedió el corresponsal de Subrayado en Colonia, Willy Artus, el joven habría huido de un control policial y a partir de ese momento se generó una persecución en la que participaron una moto y un patrullero.

condenado hombre de 40 anos por encubrimiento del homicidio de joven de 18 que recibio un disparo en la cabeza
Seguí leyendo

Condenado hombre de 40 años por encubrimiento del homicidio de joven de 18 que recibió un disparo en la cabeza

Tras el choque, el joven de 19 años fue trasladado al sanatorio Camec, donde hasta este miércoles de mañana de encontraba en estado grave. En tanto, el oficial de Policía de 22 años que iba en la otra moto sufrió una fractura.

Las pericias determinarán los detalles del siniestro y se analiza el accionar de los efectivos policiales en el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
cerca de maracaná

Encuentran el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en el barrio Las Torres
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Te puede interesar

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención video
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención
Especialista en género percibe aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas tras caso Morosini video
PREOCUPA EFECTO CONTAGIO

Especialista en género percibe "aumento de registro del mismo tipo de modalidades femicidas" tras caso Morosini
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
ARGENTINA

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba

Dejá tu comentario