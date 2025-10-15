Joven de 19 años está grave tras chocar su moto con la de un policía durante una persecución en Colonia

Un joven de 19 años está en estado grave tras chocar la moto que conducía con una moto de la Policía durante una persecución por el centro de la ciudad de Nueva Helvecia en Colonia.

El siniestro de tránsito grave se registró en la madrugada del sábado en el cruce de las calles 18 de Julio y Guillermo Greising.

De acuerdo a la información extraoficial del caso a la que accedió el corresponsal de Subrayado en Colonia, Willy Artus, el joven habría huido de un control policial y a partir de ese momento se generó una persecución en la que participaron una moto y un patrullero.

Tras el choque, el joven de 19 años fue trasladado al sanatorio Camec, donde hasta este miércoles de mañana de encontraba en estado grave. En tanto, el oficial de Policía de 22 años que iba en la otra moto sufrió una fractura.

Las pericias determinarán los detalles del siniestro y se analiza el accionar de los efectivos policiales en el caso.