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JARDINES DEL HIPÓDROMO

Joven de 18 años deberá cumplir tres años de medidas socioeducativas por intento de homicidio que cometió siendo menor

La víctima es un hombre de 37 años que vivía en situación de calle. Recibió un disparo en la cabeza por personas que dispararon desde dos motos.

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Un joven de 18 años fue condenado a tres años de medidas socioeducativas por un intento de homicidio que cometió el 24 de febrero, cuando todavía era menor de edad.

El delito imputado es de homicidio agravado en grado de tentativa.

Fue detenido en la mañana de este miércoles por un equipo de Homicidios de la Policía.

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La víctima es un hombre de 37 años que vive en situación de calle. El ataque se dio en la tarde del martes 24 de febrero, a las 15:15 horas, en Locarno y Albania, en la zona de Jardines del Hipódromo. Recibió una herida de arma de fuego en la cabeza y trasladó otro hombre que lo encontró herido en la vía pública.

Según contó a la Policía una mujer, que también está en situación de calle, pasaron dos motos y sus ocupantes dispararon contra el hombre que resultó herido.

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