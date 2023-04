José Luis Gómez: el uruguayo domador de olas gigantes compitió en Nazaré, Portugal

En diálogo con Subrayado explicó que la preparación siempre es mental, como para cualquier deporte, aunque también existe una preparación física y económica. "En la mental es la que más me preparo porque tengo más oportunidades, después la física tenés que tener una continuidad de todo el año", contó. Gómez dijo que debido a su trabajo no puede entrenar como lo hacen otros deportistas, económicamente "es la que más se me complica" porque los recursos no son los mismos para todos los surfistas. Cuenta con el apoyo de pequeñas empresas y de amigos.