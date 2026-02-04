RECIBÍ EL NEWSLETTER
MÁXIMA de 41º en el Norte

Jornadas calurosas, sofocantes y con posibles lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que sigan los días calurosos, con elevadas sensaciones térmicas, pero inestable, con lluvias aisladas en el sur y este del país. Los detalles día a día.

Nubel Cisneros prevé que sigan los días calurosos, con elevadas sensaciones térmicas, pero inestable, con lluvias aisladas en el sur y este del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta templada a cálida, con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirán las condiciones muy calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, la noche seguirá templada y húmeda.

El jueves la mañana estará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde seguirá calurosa y pesada con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando las zonas sur y este, lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El viernes tendremos una madrugada inestable con mucha nubosidad, persistiendo algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente con disminución de nubosidad y humedad. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando condiciones frescas en la noche.

Miércoles 4

Zona Norte: máxima 41º y mínima 21º

Zona Sur: máxima 39º y mínima 21º

Zona Metropolitana: máxima 35º y mínima 23º

Jueves 5

Zona Norte: máxima 41º y mínima 22º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 23º

Viernes 6

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 18º

