Jornadas calurosas, con máximas cercanas o por encima de 30º; pero el jueves de noche llueve

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en las próximas jornadas, con máximas en el entorno de 30º, pero el jueves desmejora de noche con lluvias y tormentas.

tormenta-nubes-cielo-montevideo-cisneros-nubel-tiempo-clima

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con nubosidad dispersa, en las primeras horas se prevé la formación de neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose fresca en la noche.

El miércoles comienza fresco con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo algo a parcialmente nublado.

El jueves se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el suroeste con tormentas y lluvias.

Martes 18

Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 31º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 14º

Miércoles 19

Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º

Jueves 20

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º

