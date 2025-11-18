Jornadas calurosas, con máximas cercanas o por encima de 30º; pero el jueves de noche llueve

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en las próximas jornadas, con máximas en el entorno de 30º, pero el jueves desmejora de noche con lluvias y tormentas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con nubosidad dispersa, en las primeras horas se prevé la formación de neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose fresca en la noche.

El miércoles comienza fresco con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo algo a parcialmente nublado.

El jueves se espera una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el suroeste con tormentas y lluvias. Martes 18 Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º Zona Sur: máxima 31º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 14º Miércoles 19 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 33º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º Jueves 20 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 35º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º