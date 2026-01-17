RECIBÍ EL NEWSLETTER
Jornada especial de vacunación contra el sarampión este sábado en la explanada de Tres Cruces

Para vacunarse, se debe presentar la cédula de identidad. Se exhorta que en caso de tener el carné de vacunas de color verde, llevarlo para chequear el historial de vacunación.

Una jornada de vacunación contra el sarampión se realiza este sábado hasta las 14:30 horas en la explanada del Shopping Tres Cruces, en bulevar Artigas esquina Goes.

Promovida por el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Montevideo y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, la jornada especial de vacunación se da tras la confirmación de un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona que estuvo en Uruguay y su contagio fue confirmado en Chile.

Foto: FocoUy. Vacunación.
Para vacunarse este sábado, se debe presentar la cédula de identidad. Se exhorta que en caso de tener el carné de vacunas de color verde, llevarlo para chequear el historial de vacunación.

Las dos dosis de la vacuna contra el sarampión se aplican, la primera a los 12 meses y la segunda a los 15. Además, las personas nacidas a partir de 1967 y 1987 deberán tener las dos dosis.

La inmunidad se logra con las dos dosis de la vacuna, que es segura, efectiva y gratuita, o haber cursado la enfermedad, destacan las autoridades.

