Identifican a 33 personas que tuvieron contacto con chofer que tiene sarampión y aconsejan su aislamiento

La directora de Salud del Ministerio de Salud Pública Fernanda Nozar informó que se logró identificar a 33 personas que tuvieron contacto más o menos estrecho con el chofer de ómnibus que se contagió de sarampión por una persona que llegó de Chile la semana pasada y que usó el transporte público.

Nozar dijo que las 33 personas deben estar “en observación” durante tres semanas, esto es, mientras dura el período de incubación de la enfermedad y posible contagio.

En este período se sugiere a las personas permanecer aisladas, a la espera del examen clínico que confirme o descarte el contagio.

Seguí leyendo En 2025 se vendieron más de cuatro toneladas de marihuana regulada, mucho más que en años anteriores

Estas personas, dijo la directora de Salud, no tienen las dos vacunas aconsejadas contra el sarampión. Por el momento ninguna presenta síntomas.

Nozar insistió en que las personas que no están seguras de tener las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, vayan a cualquier vacunatorio del país y pidan la vacuna para completar el sistema de inmunización.

El caso del chofer

Ante la confirmación del caso de sarampión en chofer de Cutcsa, el MSP exhorta a la población a extremar las medidas de prevención y solicita especialmente a las personas que hayan utilizado el transporte urbano en las siguientes fechas, líneas y horarios, que verifiquen tener las dos dosis de la vacuna:

9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas.

10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas.

12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas.

Nataly Rodríguez, directora De Epidemiología del MSP, explicó los controles e informes que piden a los turistas en la frontera: