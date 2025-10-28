Jornada especial de adopción de mascotas en el Velódromo el próximo sábado

La jornada especial de adopción de mascotas es organizada por la Intendencia de Montevideo, la Unidad de Bienestar Animal, junto con el refugio Libera y la organización “Ponele verde”.

Se lleva adelante con el objetivo de promover el bienestar animal, la convivencia, la adopción y la tenencia responsable de mascotas en Montevideo.

A su vez, la fecha coincide con el Día Mundial del Veganismo, por lo que habrá una feria vegana con propuestas gastronómicas en las afueras del Velódromo.

Durante la jornada se podrá adoptar animales y participar en charlas sobre tenencia responsable.

Participarán en total 11 refugios. Durante la jornada se podrá participar de talleres sobre cuidados sanitarios para perros y gatos, y consejos para los primeros días en casa luego de la adopción.

En el predio del Velódromo habrá venta de artículos solidarios y lo recaudado será destinado a cubrir alimentos y gastos veterinarios.

La actividad estará acompañada de espectáculos musicales por los ChaCha Brothers y Diego Rossberg, en vivo desde la hora 13.