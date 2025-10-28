RECIBÍ EL NEWSLETTER
SÁBADO 1 de NOVIEMBRE

Jornada especial de adopción de mascotas en el Velódromo el próximo sábado

La Intendencia de Montevideo realizará una jornada de adopción de perros y gatos el próximo sábado 1° de noviembre en el Velódromo Municipal del Parque Batlle.

perro-adopcion-arhchivo

La jornada especial de adopción de mascotas es organizada por la Intendencia de Montevideo, la Unidad de Bienestar Animal, junto con el refugio Libera y la organización “Ponele verde”.

Se lleva adelante con el objetivo de promover el bienestar animal, la convivencia, la adopción y la tenencia responsable de mascotas en Montevideo.

A su vez, la fecha coincide con el Día Mundial del Veganismo, por lo que habrá una feria vegana con propuestas gastronómicas en las afueras del Velódromo.

asamblea del sindicato de tcp acepto por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
Seguí leyendo

Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto

Durante la jornada se podrá adoptar animales y participar en charlas sobre tenencia responsable.

Participarán en total 11 refugios. Durante la jornada se podrá participar de talleres sobre cuidados sanitarios para perros y gatos, y consejos para los primeros días en casa luego de la adopción.

En el predio del Velódromo habrá venta de artículos solidarios y lo recaudado será destinado a cubrir alimentos y gastos veterinarios.

La actividad estará acompañada de espectáculos musicales por los ChaCha Brothers y Diego Rossberg, en vivo desde la hora 13.

Temas de la nota

Lo más visto

video
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de Udelar.
udelar

Gremio estudiantil ocupa la Facultad de Ciencias Sociales en reclamo de más presupuesto
Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
PUERTO DE MONTEVIDEO

Asamblea del sindicato de TCP aceptó por unanimidad el acuerdo y se levanta el conflicto
Javier García: Me consta que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente video
CASO CARDAMA

Javier García: "Me consta que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente"

Dejá tu comentario