El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este sábado será una jornada complicada en la que se registrarán chaparrones.
"Jornada complicada", anunció Nubel Cisneros para este sábado; se registrarán chaparrones y "alguna lluvia"
El meteorólogo indicó que el domingo vuelve el calor y la buena presencia de sol que se extenderán durante toda la semana.
"Pasaje de mucha nubosidad en la tarde y, hasta la noche y madrugada del día domingo, probabilidad de algún chaparrón, alguna lluvia. Luego va a desaparecer rápidamente, es la única lluvia que está prevista", indicó.
Según el meteorólogo, las precipitaciones se darán en las zonas sur y este.
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El domingo vuelve el calor y la buena presencia de sol que se extenderán durante toda la semana.
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