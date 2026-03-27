"Jornada complicada", anunció Nubel Cisneros para este sábado; se registrarán chaparrones y "alguna lluvia"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este sábado será una jornada complicada en la que se registrarán chaparrones.

"Pasaje de mucha nubosidad en la tarde y, hasta la noche y madrugada del día domingo, probabilidad de algún chaparrón, alguna lluvia. Luego va a desaparecer rápidamente, es la única lluvia que está prevista", indicó.

Según el meteorólogo, las precipitaciones se darán en las zonas sur y este.

El domingo vuelve el calor y la buena presencia de sol que se extenderán durante toda la semana.

Temas de la nota Nubel Cisneros

chaparrones

sábado