RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Jornada complicada", anunció Nubel Cisneros para este sábado; se registrarán chaparrones y "alguna lluvia"

El meteorólogo indicó que el domingo vuelve el calor y la buena presencia de sol que se extenderán durante toda la semana.

focouy-lluvias-lluvia-pronostico-tormenta-paraguas

"Pasaje de mucha nubosidad en la tarde y, hasta la noche y madrugada del día domingo, probabilidad de algún chaparrón, alguna lluvia. Luego va a desaparecer rápidamente, es la única lluvia que está prevista", indicó.

Según el meteorólogo, las precipitaciones se darán en las zonas sur y este.

Fin de semana con lluvias. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Fin de semana con lluvias el sábado, principalmente en el sur, los detalles

El domingo vuelve el calor y la buena presencia de sol que se extenderán durante toda la semana.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA FIJACIÓN PASA DE BIMENSUAL A MENSUAL

Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
PPI DE MARZO

Precios de Paridad de Importación: la tendencia al alza en naftas, gasoil y supergás que da el informe de Ursea
el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana con lluvias el sábado, principalmente en el sur, los detalles
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"

Te puede interesar

Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63 video
LA FIJACIÓN PASA DE BIMENSUAL A MENSUAL

Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63
Para presidente de ARU es lógico aumento de combustible pero reclama que se saquen subsidios de supergás y boletos al gasoil video
AUMENTA 7%

Para presidente de ARU es "lógico" aumento de combustible pero reclama que se saquen subsidios de supergás y boletos al gasoil
Armas de fuego en Uruguay: hay 600 mil registradas y 400 mil sin control estatal video
INFORME

Armas de fuego en Uruguay: hay 600 mil registradas y 400 mil sin control estatal

Dejá tu comentario