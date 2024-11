Jorge Drexler ganó dos Grammy Latinos más: canción del año y mejor canción de cantautor

“Esto es una locura, realmente, en ningún momento se me ocurrió que lo fuera a ganar, así que no sé que voy a decir. Para empezar, la terna de compositores y compositoras en la que se encontraba esta cancioncita de dos minutos y seis segundos, que es Derrumbe. La terna es tan increíble de compañeras y compañeros que, lo primero que quiero hacer a la Academia es agradecerle, soy uruguayo, de un país muy chiquito. No sé si hay algún uruguayo en la sala. Agradecerle a la Academia por quitarme este sindrome del impostor que he tenido siempre, de sentir que una canción así, triste y chiquita, puede estar entre tantas personas que admiro en esta terna. Muchísimas gracias”, dijo Drexler al recibir el premio, y se lo dedicó a su padre, que falleció “hace 11 días”, agregó el artista.