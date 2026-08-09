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GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional cayó 2-1 ante Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura

Los goles del equipo sastre fueron convertidos por Maximiliano Silvera en contra (57') y Facundo Muñoa (63'); para Nacional descontó Rubén Botta (50').

Foco Uy

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Foco Uy

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Nacional cayó 2-1 ante Boston River en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Jorge Bava tenían la obligación de ganar para poder continuar con buen pie en esta nueva parte del año y así superar lo que fue la primera parte en la que cosechó más derrotas que triunfos.

El tricolor venía de ganar ante Progreso 2-1 con Maximiliano Gómez como figura, pero esta tarde no los locales no contaron con su goleador por quinta tarjeta amarilla.

Foto: Subrayado. Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.
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Al arco volvió Alexis Martín Arias, la nueva incorporación, que había sido expulsado ante Wanderers por la sexta fecha del Intermedio.

En la Tabla Anual, Nacional está sexto con 35 puntos, mientras que Boston River está en la decimocuarta posición con 22.

El encuentro que se disputó en el Gran Parque Central estuvo arbitrado por Hernán Heras y el VAR estuvo a cargo de Andrés Cunha.

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