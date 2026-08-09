Nacional cayó 2-1 ante Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura

Nacional cayó 2-1 ante Boston River en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Jorge Bava tenían la obligación de ganar para poder continuar con buen pie en esta nueva parte del año y así superar lo que fue la primera parte en la que cosechó más derrotas que triunfos.

El tricolor venía de ganar ante Progreso 2-1 con Maximiliano Gómez como figura, pero esta tarde no los locales no contaron con su goleador por quinta tarjeta amarilla.

Seguí leyendo Más de 50 disparos y tres hinchas de Nacional heridos tras el partido del domingo: lo que se sabe del ataque

Al arco volvió Alexis Martín Arias, la nueva incorporación, que había sido expulsado ante Wanderers por la sexta fecha del Intermedio.

En la Tabla Anual, Nacional está sexto con 35 puntos, mientras que Boston River está en la decimocuarta posición con 22.

El encuentro que se disputó en el Gran Parque Central estuvo arbitrado por Hernán Heras y el VAR estuvo a cargo de Andrés Cunha.