Joaquín Sabina se despidió de los escenarios en Madrid después de 50 años de carrera

El mítico cantautor español, de 76 años, se retiró de los escenarios con una despedida inolvidable ante más de 12.000 personas que colmaron el recinto para homenajear su legado.

Joaquín Sabina se despidió este domingo de los grandes escenarios con un último concierto en Madrid en el marco de su gira "Hola y Adiós", donde puso fin a cinco décadas de carrera.

El mítico cantautor español, de 76 años, se retiró de los escenarios con una despedida inolvidable ante más de 12.000 personas que colmaron el recinto para homenajear su legado.

Poeta de meticuloso oficio, artesano de la palabra y narrador de historias con inicio, nudo y desenlace, Sabina ha construido un estilo propio e inigualable que logró influenciar a varias generaciones a lo largo del tiempo.

Su concierto de despedida comenzó con "Un último vals", una elección significativa que anticipaba el tono de la noche. Durante más de dos horas, repasó grandes éxitos que han marcado la historia de la música en español, desde "19 días y 500 noches" hasta "Princesa", "Contigo aprendí" o "Pongamos que hablo de Madrid".

Desde el inicio de la gira, el 27 de enero de este año en México, Sabina ha ofrecido un total de 71 recitales, pasando por México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y España, incluyendo diez noches en el Movistar Arena de Madrid, donde puso punto y final.

Emocionado y con lágrimas en los ojos, el artista dijo: "Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción".

