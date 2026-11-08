Jinetes recibieron al papa León XIV en Florida y el intendente Enciso lo declaró Ciudadano Ilustre

El papa León XIV llegó a Florida y presidió la Eucaristía este domingo en el Santuario de la Virgen de los 33, con motivo de la celebración de la Patrona del Uruguay.

El sumo pontífice fue recibido por jinetes en la zona de ruta 5 y el puente Piedra Alta. Allí, el intendente Carlos Enciso le hizo entrega de regalos artesanales, como por ejemplo un cáliz y un rosario de madera e imágenes de la Virgen de los 33. Además, lo declaró Ciudadano Ilustre del departamento.

Este domingo es su último día de actividades en Uruguay, con una visita a Juanicó y Florida antes de partir hacia Argentina.

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La jornada comenzó a las 8:00, cuando salió desde la Nunciatura Apostólica en auto rumbo a Florida.

Lo que sigue:

Tras finalizar las actividades en Florida, el Vicario de Cristo se dirigirá a la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor, de la ruta 5.

Luego se va al Aeropuerto Internacional de Carrasco para a las 15:10, realizar una ceremonia de despedida antes de que el avión parta rumbo a Buenos Aires.