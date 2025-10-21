Jetour Uruguay lanza el nuevo SUV X50

El Jetour X50 1.5 Turbo llega al mercado con una propuesta clara: ofrecer un SUV compacto con diseño atractivo, motorización moderna y un alto nivel de equipamiento a un precio competitivo. Con líneas estilizadas y una estética robusta, este modelo exhibe un carácter dinámico y urbano, ideal tanto para la ciudad como para viajes de fin de semana.

En el exterior, el X50 destaca por su parrilla frontal de gran presencia, faros LED con luces diurnas DRL integradas y detalles cromados que realzan su perfil elegante.

En Uruguay se ofrece la versión premium, con llantas de aleación de aluminio de 18” y techo solar eléctrico. Los espejos laterales son plegables eléctricamente, con luz direccional incorporada, y se integran de forma armónica al conjunto estético general del vehículo.

Al ingresar al habitáculo, se percibe una atmósfera moderna y confortable. El interior está pensado para cinco pasajeros, con asientos tapizados en eco-cuero, y el asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico de 6 posiciones. La consola central ofrece una distribución limpia y funcional, mientras que el volante multifunción permite controlar audio, telefonía y otros elementos sin distraerse de la conducción. El aire acondicionado digital y los detalles de terminación en materiales agradables al tacto completan una experiencia de cabina cuidada y ergonómica.

Bajo el capó, el Jetour X50 equipa un motor 1.5 litros turboalimentado, capaz de desarrollar 156 caballos de fuerza y 230 Nm de torque, disponibles desde bajas revoluciones. Esta configuración garantiza una respuesta ágil tanto en ciudad como en carretera, manteniendo un buen balance entre potencia y eficiencia. La transmisión es automática de doble embrague (6DCT), lo que asegura cambios suaves y mayor rendimiento. El sistema de tracción es delantero (4x2), con sistema de suspensión independiente Macpherson.

En términos de seguridad, el X50 ofrece un paquete muy completo. Incorpora seis airbags distribuidos entre frontales, laterales y de cortina, además de sistemas de asistencia como control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción, asistente de arranque en pendientes, frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y los sistemas ADAS que incluye prestaciones como alerta de tráfico trasero, alerta de cambio de carril, detección de puntos ciegos, control crucero, entre otros. También dispone de sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión 360°, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX para sillas infantiles, elevando el estándar de protección en su segmento.

En cuanto a tecnología y conectividad, el modelo está equipado con una pantalla multimedia táctil de hasta 10.25” y, en algunas versiones, panel de instrumentos digital. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo una integración fluida con el smartphone. Incluye además puertos USB delanteros y traseros, cargador inalámbrico para celulares, encendido sin llave (Keyless Start), y cierre centralizado con acceso inteligente.

Con unas dimensiones equilibradas (4.38 m de largo, 1.84 m de ancho y 1.66 m de alto), una distancia entre ejes de 2.60 m y un maletero de 398 litros de capacidad, el Jetour X50 combina espacio interior con maniobrabilidad urbana. El tanque de combustible tiene una capacidad de 45 litros.

El nuevo Jetour X50 1.5 Turbo se posiciona como una de las opciones más atractivas dentro de su categoría. Su relación precio-equipamiento logra ser competitivo, ya que se ofrece a USD 24.990 en nuestro mercado, con una garantía de 5 años o 150.000 km.