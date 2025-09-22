Jerarca de Intendencia de Artigas fue condenado por violencia doméstica hacia su pareja

Un jerarca del gobierno departamental del departamento de Artigas fue condenado por darle una golpiza a su pareja, informó el corresponsal de Subrayado, Sergio Martínez.

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó que este lunes fue condenado mediante acuerdo abreviado a ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba por un delito de violencia doméstica agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales.

La mitad de la pena, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por cuatro meses de 22.00 a 06.00, además, deberá realizar trabajo comunitario y presentarse semanalmente en una seccional policial, usar tobillera electrónica cuando exista una disponible para la ciudad Artigas.

El encargado de la Unidad de la Asistencia a la Vivienda de la Intendencia de Artigas, Rodrigo Rolón, fue detenido este sábado en la mañana tras propinarle una golpiza a su pareja causándole heridas en su cabeza.

La mujer llegó semidesnuda y con su rostro cubierto de sangre a la sede de la Policía Científica, pidiendo auxilio. De inmediato se dio cuenta a Fiscalía y a la Juzgado de 1º Turno que ordenó detener al agresor.

El caso

En junio del año pasado, Rolón fue denunciado por la misma mujer por agresión física y sexual. La Fiscalía Departamental derivó el caso a Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Artigas y activó el protocolo de abuso sexual.

El juez de la causa ordenó la colocación de tobillera electrónica al denunciado, pero meses después la denunciante decidió retirar la denuncia por lo que se archivó el caso y dejando sin antecedentes al agresor.

El 20 de junio el intendente en ese momento, Pablo Caram, cesó de sus funciones a Rolón por su situación jurídica. Durante la gestión de Elita Volpi, Rolón solicitó que se lo reintegrara a sus funciones, pero fue rechazada.

Tras la asunción de Emiliano Soravilla y ante el archivo de la causa por violencia doméstica, volvió a ocupar la Unidad de Asistencia a la Vivienda.

Rolón también es uno de los 13 investigados por Fiscalía Departamental en el escándalo del cobro irregular de horas extras en la comuna artiguense y fue candidato a convencional del Partido Nacional por la lista 25025.