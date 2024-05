Jefe de policía de Montevideo niega que haya aumento de la violencia criminal en Villa Española

El jefe de policía de Montevideo, Mario D'Elía, dijo que los investigadores no tienen "indicios" de que haya un recrudecimiento de la violencia entre bandas, en el barrio Villa Española de Montevideo.

Tras el doble homicidio en el barrio y al ser consultado sobre si hay un aumento del enfrentamiento entre bandas, D'Elía respondió: "Creo que no. No tenemos ese indicio. Pasó ese lamentable hecho pero no creemos que se vuelva a repetir la situación que teníamos".