Jefe de Policía dijo que "preocupan" los hechos en el Marconi y que los heridos de arma blanca en el Centro "han aumentado"

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, dijo este jueves en rueda de prensa que los hechos de violencia en el barrio Marconi preocupan y que vienen dándose desde hace varios años.

"Nos preocupa que el barrio Marconi ha sido uno de los barrios que últimamente hemos tenido la mayor cantidad de disparos de arma de fuego y algunos heridos también", expresó.

En lo que respecta a los allanamientos de este miércoles, indicó que hay dos personas que resultaron detenidas que se encuentran a disposición de la Justicia.

Lotito dijo que el Marconi tiene una complejidad importante y que existe enfrentamiento entre grupos criminales que se dan como consecuencia de homicidios.

"Estamos trabajando de forma inteligente con las Direcciones en forma pie a tierra y por vehículos", apuntó.

Con respecto a las personas heridas de arma blanca están en el Centro de Montevideo, el jefe de Policía dijo que "una de las principales preocupaciones que tenemos en la Jefatura en esa zona son las personas en situación de calle y cuidacoches. El principal reclamo que tenemos cuando nos reunimos con los vecinos es ese".

Lotito señaló que han aumentado los hechos de violencia en esa zona y que es una constante que los heridos de arma blanca sean personas en situación de calle, así como los autores.

"También un índice importante de que la mayoría no realiza denuncia penal o sea que no quieren que la Policía o la Fiscalía actúe en estos casos (...) si son lesiones graves podemos actuar de oficio", agregó.

El jerarca comentó que el operativo calle lleva una semana por lo que están aceitando acciones con el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones.

"La intendencia empieza mañana a realizar el operativo denominado calle por la Ley de Faltas. Obvio que con el trabajo policial no es suficiente. Nosotros accionamos en retirar personas de espacios públicos y a demanda de los vecinos y comerciantes. Los llevamos a la puerta de ingreso del Mides, pero necesitamos el compromiso de más instituciones", subrayó.

Las declaraciones de Lotito se dieron en el marco de la asunción del nuevo director de la Dirección Especial de Operaciones Especiales (DIGOE), Jorge González.