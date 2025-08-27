Javier Milei fue atacado con piedras en un acto de campaña en Argentina

El presidente argentino, Javier Milei , fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires y salió ileso, informó el vocero presidencial, tras la agresión que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos", escribió en la red X el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el presidente pondrá a prueba su popularidad.

En su cuenta de X, el mismo presidente comentó lo sucedido: "En Olivos con el profe José Luis Espert y Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas Kirchnerismo nunca más".

Seguí leyendo Dos niños muertos y otras 17 personas heridas en tiroteo en iglesia de EE.UU; el mensaje de León XIV

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960780096295592401&partner=&hide_thread=false En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

"El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más", expresó por su parte la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1960778276965900582&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

El presidente circulaba en la caja de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial, constataron periodistas de AFP.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones.

Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia, según periodistas de AFP.

La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la presidencia. "Fuera Milei de Lomas de Zamora", decían algunas pancartas.

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados.

"Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió", dijo el presidente a periodistas desde la camioneta.