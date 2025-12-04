RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Jardín japonés estuvo cerrado este jueves por tala de palmeras afectadas para evitar propagación del picudo rojo

El objetivo fue trabajar sobre dos ejemplares afectados, que son el foco de diseminación de la plaga. Se busca retirar la totalidad de las palmeras afectadas, que se estiman son 1.500, distribuidas en ocho áreas en la capital.

palmeras-picudo-rojo-jardin-japones

La Intendencia de Montevideo (IMM) cerró las puertas al público del Jardín japonés durante este jueves 4 de diciembre por la tala de las palmeras infectadas por el picudo rojo.

El objetivo fue trabajar sobre dos ejemplares afectados, que son el foco de propagación de la plaga.

La comuna viene realizando esta acción en distintos puntos de la capital. En primera instancia, fue sobre ejemplares ubicados sobre bulevar Artigas y luego palmeras de la Plaza Independencia.

Se busca retirar la totalidad de las palmeras afectadas, que se estiman son 1.500, distribuidas en ocho áreas.

El picudo rojo fue detectado en Uruguay en el año 2022: primero, en el departamento de Canelones, pero luego se extendió en Montevideo, Maldonado, Florida, Flores, San José, Colonia, Lavalleja, Durazno y en las últimas horas se confirmó su presencia en el departamento de Rocha.

