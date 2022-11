Jaime Roos se presenta en el Centenario; será el cierre del espectáculo Mediosiglo

En conferencia de prensa, el artista se refirió a la importancia del espectáculo, a la pandemia y a su pasión por la selección uruguaya. El show del próximo sábado es "particularmente importante para nosotros, hace mucho tiempo que no jugamos un partido importante", comenzó diciendo. La preparación del espectáculo comenzó en los primeros meses del año 2019 y culminó a fines de este año. Tras dos años de reprogramaciones tuvo lugar el concierto del año 2021 en el estadio Centenario, "más allá de ser un concierto importante, de hecho fue el concierto más emotivo de mi vida", contó. Y agregó: "Al margen de todos los problemas, de todas las cosas que han sucedido en todo este período tiendo a pensar que ese concierto justifica todo. No se me fue la emoción".