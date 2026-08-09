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CONFLICTO MEDIO ORIENTE

Israel "rechaza" el plan de EEUU para Gaza respaldado por Hamás, dijo Netanyahu

Netanyahu señaló que Hamás debe entregar todas sus armas, objetivo que los miembros de la Junta de Paz consideran que no es realista alcanzar.

AFP

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo el plan para Gaza respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que sus tropas no se retirarán del territorio palestino hasta que el movimiento islamista Hamás esté "realmente desarmado".

"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las FDI (Fuerzas de Intervención de Israel) no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", declaró Netanyahu durante una reunión de gabinete.

El documento, última etapa de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos y anunciado en octubre, que redujo pero no puso fin a las operaciones israelíes en Gaza, contempla que Hamás entregue sus armas a una incipiente autoridad palestina encargada de gobernar el territorio.

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El plan estipulaba que Israel comenzaría a retirar sus fuerzas en paralelo con el desarme, idea que Israel rechaza tajantemente. Israel exige además que Hamás destruya sus armas.

Tras reunirse con Netanyahu la semana pasada, el organismo de Trump encargado de implementar el acuerdo, denominado Junta de Paz, dio marcha atrás y afirmó que Israel solo tendría que retirarse después de que se produjera un desarme "completo".

Netanyahu, que se encuentra en una reñida carrera por mantenerse en el poder, recibió presiones de sus aliados de extrema derecha para convocar una nueva votación del gabinete y poner fin al plan para Gaza.

Netanyahu afirmó que Israel estaba conversando con Estados Unidos sobre sus objeciones.

"Ellos tienen ideas; algunas son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes en estos asuntos", afirmó.

Netanyahu señaló que Hamás debe entregar todas sus armas, objetivo que los miembros de la Junta de Paz consideran que no es realista alcanzar.

"Estamos hablando de un desarme real, no de un desarme ficticio", afirmó.

FUENTE: AFP

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