Israel lanza nuevos ataques contra objetivos de Hezbolá en Beirut

"El enemigo israelí lanzó un violento bombardeo" sobre los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbolá ejerce el control, indicó un comunicado de la Agencia Nacional de Noticias.

AFP

AFP

Ataques israelíes golpearon los suburbios del sur de Beirut este miércoles, informaron los medios estatales libaneses, mientras que el ejército israelí señaló que vuelve a tener como objetivo al movimiento proiraní Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias, de gestión estatal en Líbano, indicó que "el enemigo israelí lanzó un violento bombardeo" sobre los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbolá ejerce el control. Imágenes en directo de AFPTV mostraban columnas de humo elevándose desde los lugares alcanzados.

De su lado, el ejército israelí dijo en un comunicado que, "en paralelo" con bombardeos en Irán, "inició una ola de ataques (...) contra infraestructura de Hezbolá en Dahieh, Beirut".

AFP
FUENTE: AFP

