EN EGIPTO

Israel informa que "todas las partes" firmaron "la versión final de la primera fase" del plan de Trump para Gaza

La firma se hizo en Egipto y supone el alto al fuego en Gaza, el repliegue del ejército de Israel y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás.

Israel agradece al presidente de EEUU Donald Trump por su plan de paz para Gaza. Foto: AFP

Israel aseguró este jueves que todas las partes firmaron en Egipto “la versión final de la primera fase” del acuerdo con Hamás que elaboró el presidente Trump para un cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes, a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

“El borrador final de la primera fase ha sido firmado esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes", declaró a los periodistas la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza sólo entrará en vigor tras recibir la aprobación de sus ministros, que se reunirán a las 15H00 GMT, tras un encuentro una hora antes de su gabinete de seguridad.

Celebraciones en la Franja de Gaza. Foto: AFP
Gazatíes reaccionan eufóricos al anuncio de acuerdo para terminar la guerra en el enclave palestino

