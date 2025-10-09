"Parece un milagro, a esta a altura desconfiás si es real", dice Orsi sobre acuerdo para un alto al fuego en Gaza

El presidente Yamandú Orsi dijo que "parece un milagro" que haya una primera fase de acuerdo para el alto al fuego en Gaza . "A esta altura desconfiás si las noticias son reales. Ojalá se termine de redondear todo", expresó, en declaraciones a la prensa este jueves.

"Acá lo que queremos es un alto al fuego y la liberación de rehenes, tiene que parar. El tema viene de muchos años atrás, es una historia de siglos. Ojalá se pueda parar acá", añadió el mandatario.

Orsi se refirió también al conflicto en el puerto y al atentado contra la fiscal Mónica Ferrero. Sobre lo último dijo que siente satisfacción por los investigadores, que "saben trabajar y muy bien", y que el caso "no deja de sorprender en el momento en que se da".

Las declaraciones ocurrieron durante una visita que hizo el mandatario a la ex Colonia Berro (Canelones), en ocasión de la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para la implementación de capacitaciones en herrería, soldadura, instalaciones eléctricas, sanitarias y montaje de yeso para sistemas constructivos no tradicionales.

Es la primera vez que un mandatario concurre al lugar, en la historia del país. Asistió en compañía de su esposa, Laura Alonsopérez.