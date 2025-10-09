Gazatíes reaccionan eufóricos al anuncio de acuerdo para terminar la guerra en el enclave palestino

Con gritos de júbilo, aplausos y bailes, los palestinos del sur de Gaza recibieron eufóricos el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás , para propiciar el fin de una guerra que dejó devastado el enclave.

Un grupo de gazatíez jóvenes coreó "Allahu akbar" -Alá es el más grande- frente al hospital Naser de Jan Yunis poco después de conocerse la noticia.

"Damos gracias a Dios por este alto el fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre", dijo Abdelmajid Abedrabbo, un residente del sur de la Franja de Gaza.

"Toda la Franja de Gaza se alegra, todo el mundo árabe está contento con el alto el fuego" anunciado, añadió, agradeciendo también "con amor" a "todos aquellos que nos apoyaron y jugaron su papel a la hora de poner fin al derramamiento de sangre".

"Es un sentimiento extraño e indescifrable después de dos años de bombardeos, miedo, terror y hambre. Es como si naciéramos de nuevo", comentó a AFP Jaled al Namnam, de 26 años, desplazado en el campo de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

"Me desperté esta mañana con esa hermosa noticia (...) todo el mundo estaba hablando del fin de la guerra, de que entrará la ayuda humanitaria y se abrirán los pasos fronterizos. Siento una enorme alegría", declaró por teléfono a AFP.

Israel y el grupo terrorista Hamás alcanzaron el miércoles de noche un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de los rehenes cautivos en la Franja.

El acuerdo debe rubricarse este jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, donde se celebraron en los últimos días las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Catar.

- "Estamos felices" -

Los alrededor de 20 rehenes israelíes con vida cautivos desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto, podrían ser liberados en los próximos días. Según una fuente del movimiento islamista, unos 2.000 prisioneros palestinos serían liberados a cambio.

A la espera de todo esto, se produjeron sin embargo varias explosiones durante la noche en el norte del enclave costero, y la Defensa Civil de Gaza reportó cuatro muertos en bombardeos y disparos israelíes. Contactado por AFP, el ejército no hizo comentarios de momento.

El gobierno israelí de Benjamin Netanyahu debe aprobar el pacto la tarde de este jueves, y puntualizó que sólo entonces entrará en vigor.

El conflicto, que el martes 7 cumplió dos años, deja una Franja de Gaza devastada por la campaña militar israelí, una crisis humanitaria gigantesca y un saldo de más de 67.000 muertos del lado palestino, según datos del ministerio de Salud que dirige Hamás, y que la ONU considera fiables.

El ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023 dejó 1.219 muertos.

"Pese a tanto herido y tantas muertes, y la pérdida de seres queridos y familiares, hoy estamos felices con el alto el fuego", dijo a AFP Ayman al Najjar, en Jan Yunis.

"Perdí a mis primos y a varios amigos, y hace una semana, a mi querido abuelo, que en paz descanse. Pero a pesar de todo eso, hoy estamos felices", afirmó.

El anuncio de alto el fuego obedece a un plan en 20 puntos para Gaza, anunciado a fines del mes pasado por el presidente Donald Trump.

"Gracias a Dios, el presidente Trump ha anunciado que la guerra terminó. Estamos muy contentos", apunta Wael Radwan.

FUENTE: Texto: AFP