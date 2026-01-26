Israel confirmó que el cuerpo del último rehén en Gaza fue repatriado: "El primero en entrar y el último en salir", dijo Netanyahu

El ejército de Israel afirmó este lunes que identificó y repatrió el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja de Gaza , y el grupo terrorista Hamás declaró que se trata de una muestra de su compromiso con el cese al fuego.

Este anuncio pone fin a un largo proceso para localizar y repatriar al último de los 251 rehenes secuestrados por Hamás durante el ataque sin precedentes en territorio israelí, el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza.

La entrega de todos los rehenes -algunos vivos y otros muertos— era parte de los compromisos para el alto al fuego que rige entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, tras dos años de guerra.

Seguí leyendo Megatormenta invernal causa al menos 21 muertes en Estados Unidos y cortes de energía eléctrica

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, que estaba de baja médica el día en que Hamás lanzó el ataque.

Sin embargo, decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los atacantes en el kibutz de Alumim, según testimonios. Su cadáver fue llevado a Gaza. Tenía 24 años.

El ejército indicó en un comunicado este lunes que "tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel".

"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta", declaró a los periodistas en el Parlamento.

"Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa", prosiguió Netanyahu, utilizando la misma fórmula que la madre del rehén, Talik Gvili.

El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del "último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar".

Hazem Qasem, portavoz del grupo terrorista, afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma "el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo".

La guerra entre Israel y Hamás ha dejado al menos 71.657 muertos en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que son considerados fiables por la ONU.

El ataque de Hamás en el sur de Israel, dejó 1.221 muertos, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.