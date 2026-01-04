Israel apoya la "acción enérgica" de EEUU en Venezuela, dice Benjamin Netanyahu

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que Israel apoya la "acción enérgica" de Washington en Venezuela , un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en una operación militar.

Comandos apresaron en la madrugada del sábado al líder izquierdista y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores.

El mandatario venezolano pasó su primera noche en una cárcel estadounidense, a donde fue llevado tras ser extraído de su país bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.

"En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo", aseguró Netanyahu en la apertura de una reunión del gabinete.

"En América Latina, (...) varios países están volviendo a la órbita estadounidense y (...) restableciendo sus lazos con el Estado de Israel. Nos alegramos por ello, felicitamos al presidente (Donald) Trump (...) y también saludamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han llevado a cabo una operación perfecta", añadió.

FUENTE: AFP