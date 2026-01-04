RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

Israel apoya la "acción enérgica" de EEUU en Venezuela, dice Benjamin Netanyahu

"En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo", aseguró Netanyahu en la apertura de una reunión del gabinete.

Benjamín-Netanyahu-AFP-discurso

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que Israel apoya la "acción enérgica" de Washington en Venezuela, un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en una operación militar.

Comandos apresaron en la madrugada del sábado al líder izquierdista y a su esposa mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores.

El mandatario venezolano pasó su primera noche en una cárcel estadounidense, a donde fue llevado tras ser extraído de su país bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.

OEA en X
Seguí leyendo

OEA anuncia un Consejo Permanente extraordinario sobre Venezuela para este martes

"En lo que respecta a Venezuela, deseo expresar el apoyo de todo el gobierno a la decisión firme y acción enérgica de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esa región del mundo", aseguró Netanyahu en la apertura de una reunión del gabinete.

"En América Latina, (...) varios países están volviendo a la órbita estadounidense y (...) restableciendo sus lazos con el Estado de Israel. Nos alegramos por ello, felicitamos al presidente (Donald) Trump (...) y también saludamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han llevado a cabo una operación perfecta", añadió.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones
Internacionales

Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
playas

Guardavidas de Canelones fue agredido a golpes en Guazuvirá por un bañista

Te puede interesar

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
A ORILLAS DEL PANTANOSO

Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Libertad entre Bambú y Juan Correa

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Maldonado Nuevo; Policía investiga
Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: Uruguay mantiene una posición histórica de no intervención y destacó defensa del derecho internacional video
CONFERENCIA DE PRENSA

Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional