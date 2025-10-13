Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que estaban cautivos en la Franja de Gaza fueron liberados este lunes y ya se encuentran en Israel, anunció el gobierno.
Israel anuncia que fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos de Gaza y que ya volvieron a su país
El anuncio y la confirmación lo hizo el gobierno de Israel. Fueron liberados en dos tandas, una primera de siete y otra de 13.
"Bienvenidos a casa", escribió el Ministerio de Exteriores en la red X, para anunciar el regreso a Israel de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, liberados en el día 738 de su cautiverio.
El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamás durante su ataque terrorista en Israel el 7 de octubre de 2023.
Seguí leyendo
Trump promete en Israel "reconstruir Gaza" y advierte: "No vamos a entrar en guerra, pero si lo hacemos vamos a ganar"
Noticia en desarrollo.
FUENTE: AFP
Lo más visto
HASTA LA HORA 12:00
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ
"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
ERAN DE BARROS BLANCOS
Dos niñas uruguayas murieron en incendio en iglesia de Córdoba: "Trágico suceso que enluta nuestra comunidad"
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ
Ministro de Seguridad de Córdoba confirmó a Subrayado que Pablo Laurta es el autor del doble femicidio
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO