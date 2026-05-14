Investigan varias a rapiñas a repartidores en Belvedere, Sayago y Nuevo París; los delincuentes estaban armados

En los últimos días repartidores de diferentes productos que circulan en camiones con mercadería fueron víctimas de rapiñas en los barrios Belvedere , Sayago y Nuevo París, zonas en las que ya se han reportado hechos similares.

Este mediodía un repartidor de bebidas fue abordado por dos delincuentes en Timote y Vitoria, Belvedere. Al menos uno de ellos armado. Lo amenazaron y le robaron dos mil pesos y el celular mientras lo apuntaban con el arma. El hombre se descompensó y fue asistido en el Hospital del Cerro.

Hace dos meses, un repartidor recibió un disparo con una escopeta en esa misma esquina en una rapiña. En esa oportunidad, uno de los rapiñeros fue detenido pocos días después por investigadores de zona IV.

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Ayer, casi a las dos de la tarde otro repartidor, pero esta vez de lácteos, fue víctima de una rapiña en Carlos María Herrera y Emancipación, en Nuevo París, a dos kilómetros de la rapiña al repartidor de bebidas.

Allí dos delincuentes llegaron también en moto y armados. Hicieron bajar al chofer y lo tiraron al piso. Mientras tanto, fueron del otro lado del camión, amenazaron al segundo trabajador y se llevaron el cofre de la recaudación que tenía unos 20 mil pesos. Luego, se fueron en la moto con el cofre, pero, antes de irse, dispararon al aire.

Este martes nuevamente se registró una rapiña a un repartidor de lácteos de la misma empresa en Garzon e islas Canarias, en Sayago.

Todos los hechos están siendo investigados por la Policía para determinar si los asaltantes son los mismos y dar con los rapiñeros.